Juve, Locatelli: "Io devo dare di più, dispiace per la Conference League" 

JUVENTUS

Il centrocampista bianconero assicura: "Sarà l'anno della rinascita, Weah farà molto bene"

"Abbiamo campionato e Coppa Italia, sono due obiettivi e credo che si possa parlare di rinascita". Musica e parole di Manuel Locatelli, chiamato anch'esso ad alzare il livello della Juventus nella stagione che verrà. Lo ha confermato lo stesso centrocampista ex Milan a Sky Sport -. Personalmente so che devo fare di più, sono qui, sono molto ambizioso e credo di dovere dare tanto. Questo è il mio obiettivo di quest'anno".

"Sicuramente è importante tornare in Champions League e poi sognare non costa nulla - ha proseguito Locatelli -. L'esclusione dalla Conference League? C'è un po' di rammarico perché è una competizione europea ma io credo che sia un passo importante per chiudere questo tema e per focalizzarci sul campo. La cosa più importante è tornare ad avere entusiasmo".

Infine il focus sul nuovo compagno in bianconero, ossia Weah, già protagonista negli Usa: "Per quanto corre sembra che voli! È velocissimo, si è integrato subito, è un ragazzo che ascolta. Noi dobbiamo essere bravi a trasmettergli i valori della Juve, ma credo che farà bene quest'anno".