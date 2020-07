Juve, la settimana decisiva per lo scudetto inizia con... la Champions

SCUDETTO NEL MIRINO

La Juve inizia la settimana che potrebbe essere decisiva per la conquista del suo nono scudetto consecutivo con il primo obiettivo di campionato raggiunto. Grazie al successo del Napoli sulla Roma, infatti, i bianconeri hanno un vantaggio di 27 punti sul quinto posto (occupato proprio da azzurri e giallorossi) e sono aritmeticamente qualificati per la prossima Champions League, visto che mancano solo otto giornate al termine della stagione tricolore. Serie A, Juventus-Torino 4-1, gli highlights

Nessun festeggiamento, intendiamoci, ma l'0biettivo minimo centrato con tanto anticipo dà la dimensione di una squadra che da quasi un decennio fa il bello e il cattivo tempo, almeno in Italia.

Sta di fatto che le prossime due pasrtite valgono più di mezzo scudetto per la squadra di Sarri. Due impegni ostici vista la caratura degli avversari. Si comincia martedì sera a San Siro contro il Milan, che ha appena travolto la Lazio e ora punta all'Europa League. La Juve quest'anno ha faticato parecchio contro i rossoneri, imponendosi di misura a Torino grazie a una giocata di Dybala e raccogliendo solo due pareggi nel doppio confronto di semifinale in Coppa Italia. Oltretutto dovrà fare a meno di due pedine fondamentali coma la Joya e De Ligt.

Ma se il Milan preoccupa, l'Atalanta spaventa. E' vero che all'andata la Dea venne rimontata e battuta 3-1 a Bergamo, ma l'armata di Gasperini è la squadra più in forma del momento e ha messo nel mirino addirittura il secondo posto. Sabato allo Stadium sarà un esame tosto per CR7 e compagni, che non possono permettersi passi falsi per non rimettere in corsa le avversarie.

Superati indenni questi due ostacoli, poi potrebbe essere tutto davvero in discesa e si darebbe il via al conto alla rovescia per lo scudetto.