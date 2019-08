Juve, la lombalgia ferma ancora Ramsey

IL CONTRATTEMPO

Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera lombalgia ed è in dubbio per il big match di sabato sera contro il Napoli. Un nuovo contrattempo per il centrocampista gallese, che aveva saltato il debutto in campionato contro il Parma perché in ritardo di condizione dopo il lungo recupero dal problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra rimediato con l'Arsenal alla fine della passata stagione. Ramsey, esame di italiano: "Parolacce?"

E' stato il primo grande acquisto della nuova Juventus, visto che la firma sul contratto quadriennale è arrivata a febbraio, ma i tifosi bianconeri Aaron Ramsey in pratica non lo hanno ancora mai visto all'opera. Venti minuti nell'ultima amichevole pre-campionato contro la Triestina e basta, visto che il gallese non è stato convocato per la sfida del Tardini. Il Napoli sembrava essere la gara giusta per poterlo quantomeno portare in panchina, ma questo nuovo problema rischia di lasciarlo ancora ai margini.

