Sarri: "La Juve è dei giocatori, non rivedremo mai il mio Napoli"

VERSO JUVE-VERONA

"Questa è la Juve di Sarri, con le caratteristiche dei giocatori della Juve. Se si pensa di rivedere il Napoli probabilmente non lo vedremo mai". Parole di Maurizio Sarri alla vigilia della gara casalinga contro il Verona. "Turnover? Vediamo la situazione, in Italia siamo fissati. In questo momento la squadra deve trovare una organizzazione forte. Dybala? Forse non è ancora al top ma è in grado di giocare e dare una mano".

Juve, l'occasione di Buffon

Resta dell'idea che non si possono fare rotazioni?

Vediamo la situazione, perché dobbiamo preparare la partita con un solo allenamento. Poi prenderemo le decisioni. Se sarà una rotazione ristretta o più ampia. In Italia abbiamo la fissa del turnover, In Inghilterra le squadre fanno tutte la stagione con 14 giocatori. Qui c'è una diversa pressione mentale per i giocatori. Adesso la squadra deve trovare un'organizzazione, dando continuità alle posizioni in campo. Vediamo la situazione. Preferirei dirlo prima ai giocatori.

Cosa c'è di suo nella Juve?

Questa è la Juve di Sarri, con le caratteristiche dei giocatori della Juve. Sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione. Cercheremo un calcio che tenga dentro qualche idea mia, ma senza andare contro le caratteristiche dei giocatori.

A che punto è Dybala?

Il ragazzo è arrivato ad agosto inoltrato, non è al top della condizione ma è in grado di giocare e di darci una mano.

Come procede il percorso di Bernardeschi?

In futuro sarà più centrocampista che attaccante esterno. Ancora non ha inciso nelle partite per le qualità che ha, anche a livello fisico. Cercheremo di farlo crescere e di fargli assumere una personalità in modo che trasporti in campo le sue qualità. Compito suo, mio e della società.



Ci vorrà molto tempo per ritenersi soddisfatto?

Ognuno ha il proprio percorso, i figli come le squadre. Il percorso da fare per ogni squadra è diverso. Sta facendo tanto in allenamento. Può darsi che il Napoli di Sarri qui non lo vedrai mai.



Ronaldo ha avuto qualche pallone in meno. Questione di posizione?

Ha fatto tre conclusioni contro l'Atletico e contro squadre così non è semplice. Poi da lui ci si aspetta sempre il massimo.



Ramsey può essere la prima arma per il turnover?

Ha fatto passi in avanti importanti, Rabiot si sta risollevando. Ci sarà spazio nelle prossime partite per entrambi. Matuidi è diventato molto bravo a leggere le situazioni, quindi è anche delicato. Si tratta di due giocatori arrivati in campionati diversi, che non parlano italiano. Anche Platini ci ha messo mesi per inserirsi...



Quello uscito in questi giorni sugli ultras può condizionarvi?

La risposta di Bernardeschi è esemplare, è destinata a unire il popolo juventino, non a separarlo.



Che impressione le ha fatto quello emerso dall'inchiesta?

La Juve sta mantenendo il più assoluto silenzio, perché ne devo parlare io?



Come sta Douglas Costa?

Ha fatto benissimo in questo inizio di stagione. Era uno su cui facevo forte affidamento, era destinato a crescere. nei prossimi giorni ci sarà un primo controllo, è un infortunio muscolare e quindi starà fuori qualche partita.



Possibile sportare Danilo a sinistra e arretrare Cuadrado?

Opzione possibile. Ma stiamo aspettando anche De Sciglio, speravo in un suo recupero più veloce. Vediamo.