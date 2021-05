Juve-Inter, le pagelle dei bianconeri: Cuadrado, doppietta d'oro. Bentancur flop

PAGELLE JUVE

Il colombiano nettamente il migliore dei suoi, Szczesny fa miracolo su Vecino

Szczesny 6,5 - Mai chiamato in causa nel primo tempo, compie un miracolo sul colpo di testa di Vecino a 10' dalla fine e salva il risultato.

Danilo 6 - Fa buona guardia dalle sue parti, senza correre grossi rischi.

De Ligt 6 - Suo il pestone su Lautaro Martinez che costa il rigore del momentaneo 1-1 dell'Inter. Molto falloso e in ritardo nel primo tempo. Nella ripresa sbroglia qualche situazione difficile alzando il giudizio della sua prestazione.

Chiellini 6,5 - Sicuro comandante della difesa bianconera, fino all'autorete che regala il 2-2 all'Inter.

Alex Sandro 6 - Qualche errore di troppo nei passaggi ma attento in fase di copertura.

Cuadrado 8 - Primi due gol in campionato: non segnava dal 4 luglio dello scorso anno nel derby con il Toro. Una doppietta che vale oro per i bianconeri nella corsa Champions.

Bentancur 5 - Si fa espellere dopo un doppio giallo (su Lautaro lanciato a rete nel primo tempo e poi su Lukaku al 55') lasciando la squadra in 10 per tutta la ripresa.

Rabiot 6,5 - Giusta grinta in mezzo al campo e partita di grande sacrificio in fase di ripiegamento.

Chiesa 6 - Subito vivace con una buona sponda di testa per Kulusevski e un destro alto da buona posizione. Grande destro deviato in angolo da Skriniar, che gli nega il gol.

dal 25' st Demiral 6 - Aiuta la squadra nel forcing finale.

Kulusevski 6 - Attacca bene la profondità, si prende un giallo al 13' per un'entrata fallosa su Hakimi. Utile anche in fase difensiva.

dal 12' st McKennie 6 - Entra bene in partita.



Cristiano Ronaldo 6 - Sbaglia il rigore poi segna su ribattuta portando a 36 i gol stagionali. Prestazione senza squilli.

dal 25' st Morata 6 - Fa risalire la squadra quando l'Inter insiste in attacco.

Pirlo 7 - Sceglie a sorpresa Kulusevski al fianco di Ronaldo per avere maggiori garanzie in copertura. La squadra risponde nel modo giusto a una sfida fondamentale.