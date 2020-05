Juve: incubo finito per Dybala, subito alla Continassa per ricominciare

JUVE

L'incubo è finito: dopo 46 giorni di isolamento, ecco la buona notizia. Paulo Dybala ha sconfitto il coronavirus, cui era stato trovato positivo il 21 marzo insieme alla fidanzata Oriana, e ora è pronto a tornare dalla Juve. Il periodo difficile è ormai alle spalle, L'attaccante argentino scalpita: dopo l'isolamento nella sua casa di Torino e lavoro in giardino e palestra, già oggi tappa alla Continassa per parlare con lo staff medico bianconero e capire quando potrà ricominciare ad allenarsi.

La sua gioia, manifestata a tutti in un post su Instagram con una foto che parla da sola, è anche quella dei compagni di squadra, pronti a rispondere al messaggio liberatorio della Joya. Per quanto riguarda i bianconeri che mancano all'appello, Higuain è atteso a Torino tra domenica e lunedì con un volo proveniente dall'Argentina. Il Pipita sarà l'ultimo a tornare in Italia, anche dopo Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro. Oltre a Rabiot, in Costa Azzurra. Matuidi è arrivato, così come Khedira, che ora vivrà per due settimane al JHotel.