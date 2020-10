Juve in emergenza a Crotone. Tra acciaccati e positivi, attacco da inventare

I PROBLEMI DI PIRLO

Pirlo ha perlomeno una grossa fortuna, rispetto a tanti suo colleghi: una rosa folta e di qualità. Perché questa sosta per gli impegni internazionali non è stata certo un vantaggio per la Juventus, anzi. Cristiano Ronaldo è bloccato dal Covid, Dybala si è fatto un lungo viaggio intercontinentale senza giocare con l'Argentina per un virus intestinale, mentre Ramsey non ha seguito il Galles in Bulgaria per un problema muscolare. A tutto questo vanno aggiunti i reduci dai lunghi spostamenti come Cuadrado, McKennie e Bentancur.

Con il Crotone ci sarà da inventarsi la formazione titolare. Vista la situazione generale è possibile che Pirlo scelga un 4-4-2 con Kulusevski e Morata (rimasto a Torino in questi giorni per migliorare la condizione fisica), e Bernardeschi e Chiesa sulle fasce, anche se sembra una soluzione particolarmente sbilanciata in attacco. E' anche possibile che possa puntare su un tridente con l'esterno della Nazionale e Kulusevski larghi e Morata in mezzo con un centrocampo più folto. In ogni caso, anche una Juve dimezzata, resta una squadra di altissimo livello.