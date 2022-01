Juve in ansia per Chiesa: atteso l'esito degli esami al ginocchio sinistro

ALTRA TEGOLA

Si teme la rottura del legamento crociato. Un guaio in più per Allegri, che in Supercoppa dovrà fare i conti con l'emergenza difesa

L'incredibile vittoria di Roma è ormai il passato. La settimana che porta alla Supercoppa italiana contro l'Inter si apre con l'attesa per l'esito degli esami al ginocchio di Federico Chiesa. L'esterno bianconero è arrivato in stampelle al J Medical il giorno dopo essere uscito malconcio dall'Olimpico e i più pessimisti parlano della possibile rottura del legamento crociato sinistro. Bene che vada, comunque, si tratterà di una distorsione che gli impedirà di giocare mercoledì a San Siro. Ma se fosse davvero così, ci sarebbe di che festeggiare.

Vedi anche Calcio Juve, Landucci: "Bello, ma ho perso sei o sette anni di vita". Preoccupazione per Chiesa L'impressione e i primi riscontri, infatti, parlano di un problema serio, che rischia di condizionare anche la Nazionale, impegnata a fine marzo negli spareggi per andare al Mondiale in Qatar. Appena rientrato dopo un lungo stop, Chiesa si era subito confermato l'uomo a cui la Juve poteva aggrapparsi per continuare a lottare per un posto in Champions League. Gol e assist in meno di una partita e mezza, per ribadire la sua imprescindibilità. Un bel guai per Allegri in prospettiva, ma anche nell'immediato.

Vedi anche Serie A Serie A, Roma-Juventus 3-4: Allegri allunga su Mou in classifica Perché la sua assenza va ad aggiungersi ad altre, pesantissime, in chiave Supercoppa. Danilo, infatti, non ci sarà ancora e la difesa dovrà fare a meno degli squalificati De Ligt e Cuadrado, con i soli De Sciglio e Pellegrini (oltre all'Under 23 De Winter) a disposizione nel ruolo di esterni nella difesa a quattro. L'unica speranza è che rientri Bonucci, per ricomporre la coppia d'oro con Chiellini.

Anche se per resistere alla corazzata Inter e provare a batterla servirà ben altro. Magari anche un pizzico di buona sorte che quest'anno sta mancando alla Continassa.