Juve, il nuovo look di Ronaldo. E i compagni lo prendono in giro

Pantaloni corti, maglietta a fiorelloni, scarpe da tennis e occhialini tondi alla 'Jonh Lennon'. Il giorno dopo la vittoria con il Lecce, Cristiano Ronaldo pubblica su Instagram il suo nuovo look, raccogliendo oltre 7 milioni di "mi piace", ma anche i commenti divertiti di alcuni compagni e colleghi. "Iniziare il weekend con una buona atmosfera e un ottimo stile" il post che accompagna la foto. “Incredibile” il commento di Leonardo Bonucci. “Andiamo fratello… bello stile, io non lo so” le parole dell'ex compagno Medhi Benatia. Sarcastico anche Cuadrado: "E' un bello stile, per passeggiare sulla spiaggia di Necocli!".