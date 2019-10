Juve, il gol di Higuain a San Siro provato in allenamento

A Milano contro l'Inter si è forse vista la prima vera Juve targata Maurizio Sarri. In particolare, ha fatto il giro del mondo il gol vittoria di Gonzalo Higuain, arrivato dopo 24 passaggi consecutivi dei bianconeri. Insomma, una rete non frutto del caso o della qualità dei giocatori coinvolti, ma di uno schema provato e riprovato in allenamento. Lo dimostra il video in cui si vedono i giocatori impegnati sul campo della Continassa in tocchi continui e ravvicinati, prima di arrivare alla finalizzazione dell'azione. Una sorta di prova prima dell'esame di San Siro. Superato a pieni voti.