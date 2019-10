Juventus, Dybala: "Con Sarri siamo più offensivi"

LE PAROLE

Con la rete all'Inter, Paulo Dybala si è ripreso definitivamente la Juventus dopo un'estate in cui sembra dovesse partire: "È stata dura, il mio nome è stato accostato a squadre in cui non volevo andare. Penso di poter dare ancora tanto a questa maglia". La Joya poi parla del nuovo corso tecnico: "Con Allegri abbiamo fatto tante cose ma con Sarri siamo più offensivi, e questo già si vede". Inter-Juventus 1-2: highlights

Nell'intervista al Corriere della Sera, Dybala parla di come sia tornato a sentirsi importante: "Proprio quello che volevo, e uguale Higuain. Volevamo stare alla Juventus e stiamo bene fisicamente, infatti abbiamo segnato entrambi all'Inter. Meglio parlare in campo coi fatti".

Ora manca solo riproporre stabilmente il tridente con Cristiano Ronaldo: "Siamo tre attaccanti e uno deve rincorrere gli avversari: per Sarri quello devo essere io... Per il mister non deve essere facile scegliere l'attacco, ci sono tanti giocatori importanti".

Infine, sul Derby d'Italia: "Si è vista la vera Juve, come nei primi 45 minuti contro il Napoli: gioco e aggressività. E in modo tranquillo: solo così puoi fare 24 passaggi per arrivare in porta se ci sono dieci giocatori in area".