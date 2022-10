Juve: il Bologna per ripartire, ma Allegri ha tanti dubbi

STASERA ALLO STADIUM

Contro lo spauracchio Arnautovic, i bianconeri ritrovano tanti giocatori tra infortunati e squalificati. Serve vincere per il campionato e... la Champions

L'ombra di Monza non è del tutto svanita, ma la Juve spera che la sosta per le nazionali sia "l'inizio di una nuova stagione", come ha detto proprio Max Allegri. Alla ripartenza i bianconeri trovano stasera allo Stadium il Bologna non più di Mihajlovic, ma di Thiago Motta in una partita da vincere a tutti i costi, dopo il pareggio tra le polemiche con la Salernitana e i due ko contro Benfica e brianzoli. Un ulteriore passo falso potrebbe voler dire addio già da ottobre a ogni chance di inserirsi nella lotta per lo scudetto e alla Continassa lo sanno bene. Senza dimenticare che significherebbe arrivare nel peggiore dei modi alla sfida decisiva contro il Maccabi Haifa, per non uscire dai giochi anche in Champjons League.

Vedi anche juventus Di Maria: "Juve casa mia, una gran famiglia" C'è però qualche buona notizia per il tecnico toscano. L'elenco di infortunati e squalificati si è accorciato notevolmente e contro i felsinei, Allegri avrà nuovamente a disposizone Alex Sandro, Rabiot, Locatelli, Cuadrado e Milik. Anche per questo la formazione lascia qualche ballottaggio aperto e più di un dubbio sul modulo. Si potrebbe optare per il 3-52, ma non è da escludere nemmeno il 4-4-2, considerando che alcuni giocatori arrivano dalla lunga trasferta sudamericana. In particolare, potrebbero partire dalla panchina Paredes e Cuadrado, mentre ci sono poche incertezze per l'attacco. In un modo o nell'altro, Milik dovrebbe affiancare Vlahovic sin dall'inizio.

Dietro si rivedranno Szczesny in porta e Bonucci a guidare la difesa contro lo spauracchio Arnautovic, uno che sa fare gol con continuità e che in estate era stato a lungo affiancato proprio alla Signora. L'importante è che alla fine arrivino i tre punti, altrimenti queste due settimane di stop avrebbero solo prolungato l'agonia.