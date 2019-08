Juve, Evra sfotte Ronaldo: "Non andate a pranzo da lui"

“È una macchina. Ma non andate a pranzo a casa sua, è come un’altra sessione di allenamento”. Patrice Evra, ex terzino della Juventus, ha scatenato l'ilarità della Rete prendendo in giro l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo (ai tempi del Manchester United) attraverso Twitter. Il francese ha infatti risposto così ad un tweet che celebrava l’anniversario della firma di CR7 con i Red Devils nel 2013.