Juve, emergenza totale: Vlahovic e McKennie out, tocca a Weah unica punta

Doppia brutta notizia per Thiago Motta all'antivigilia della gara contro l'Aston Villa. Subito sfumata la speranza di avere tra i convocati Vlahovic, l'attaccante più prolifico in Champions con tre reti: anche lunedì il serbo ha svolto lavoro personalizzato e dunque non è ancora pronto. Resterà a Torino per smaltire completamente l'infortunio ed essere a disposizione per la trasferta di domenica sera a Lecce. Poi la tegola McKennie a complicare ulteriormente una situazione già di emergenza. E lo statunitense rischia di saltare anche la trasferta pugliese. Dentro subito Weah, che a San Siro è rimasto in panchina per 70': quattro gol in campionato finora e ancora digiuno in Champions, dove ha giocato poco (otto presenze tra Juventus e Lilla). Per quanto riguarda il resto della formazione, in difesa davanti a Di Gregorio Savona e Cambiaso sulle fasce con Kalulu e Gatti centrali, Locatelli-Thuram in mediana.