Juve: emergenza finita in difesa, Reynolds e Llorente obiettivi concreti

Buone notizie dall'infermeria in casa Juve. In vista della ripresa del campionato dopo la mini-sosta natalizia, alla Continassa rientra infatti l'emergenza in difesa. In un colpo solo Andrea Pirlo recupera completamente De Ligt, Demiral e Chiellini. L'olandese e il turco hanno smaltito i guai muscolari, Chiellini invece ha continuato a lavorare dopo la convocazione per la Fiorentina. Nel frattempo Paratici continua a muoversi sul mercato con due obiettivi principali: Reynolds e Llorente. Getty Images

Da una parte il campo, dall'altra il mercato. Archiaviata la questione "difesa" con il rientro di tutti gli uomini a disposizione di Pirlo, alla Continassa ora si lavora sottotraccia per puntellare la rosa e approfittare di eventuali occasioni. Sia per il presente che per il futuro. Nomi alla mano, i bianconeri al moemnto starebbero cercando di trovare la quadra soprattutto per chiudere le operazioni Llorente e Reynolds.Per quanto riguarda l'attaccante spagnolo, già alla Juve dal 2013 al 2015 e rimasto sempre in contatto con l'ambiente bianconero, potrebbe trattarsi di un "colpo last minute" da piazzare dopo la Supercoppa. Affare molto concreto, soprattutto perché a De Laurentiis non dispiacerebbe risparmiare lo stipendio di un giocatore esperto e praticamente mai impiegato. In alternativa resta valida anche la tentazione Depay, ma solo nell'ambito di uno scambio con Bernardeschi con tanto di plusvalenza.Discorso diverso invece per Bryan Reynolds. Il giovane esterno americano piace molto alla Juve, ma i bianconeri hanno già tutti gli slot per gli extracomunitari occupati e starebbero cercando di trovare una soluzione per acquistare subito il difensore e poi girarlo fino a giugno al Cagliari. Operazione non semplicissima. Un po' perché occorre mettere d'accordo tutte le parti, un po' perché anche altri club nel frattempo sono molto interessati al 19enne dell'FC Dallas, Roma e Brugge su tutti.