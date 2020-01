Juve, Dybala: "Rimasto grazie a Sarri, in futuro vedremo"

Il Paulo Dybala in versione 2019-2020 è forse uno dei migliori tra quelli visti in maglia bianconera, ma in estate la sua partenza da Torino era stata a un passo. Per fortuna della Juve così non è stato e adesso la Joya è una delle colonne della squadra di Sarri. Nonostante qualche recente mugugno al momento delle sostituzioni... "Sono stato vicino ad andarmene l'estate scorsa. Era nei pensieri del club e lo sapevo. Ho aspettato fino all'ultimo minuto. Ora però sono qua e sono felice, l'arrivo di Sarri ha aiutato perché lui ha voluto fortemente trattenermi", ha detto al The Guardian.

Oriana Sabatini, dedica romantica a Dybala instagram

instagram Oriana Sabatini su Instagram ha dedicato un post romantico al suo Paulo Dybala: “A volte hai tanto amore che non ti entra più nel corpo e se non fai niente con lui esploderai. Ecco, così mi hai preso. Mi fai sentire così bene che quelle sensazioni sono normali solo nei sogni: se questo è un sogno, non svegliatemi mai”.





