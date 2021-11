Juve, Dybala rassicura tutti: "Sto bene, domani sono in squadra"

JUVENTUS

La Joya, intercettato prima delle Atp Finals, mette nel mirino Chelsea e Atalanta

Intercettato dai giornalisti all'ingresso del Pala Alpitour di Torino, in vista della finale delle Atp Finals tra Medvedev e Zverev, Paulo Dybala rassicura sulle proprie condizioni fisiche dopo che un problema a un polpaccio rimediato con l'Argentina lo ha costretto a dare forfait sabato con la Lazio. "Come sto? Bene, bene - ha tagliato corto la Joya - Domani sono in squadra". Un recupero importante per Allegri in vista di Chelsea e Atalanta. Getty Images

Ieri i tre punti all'Olimpico contro la Lazio, oggi la bella notizia che Dybala è vicino al rientro. Un weekend magico per Massimiliano Allegri, che può guardare con maggiore fiducia alle prossime sfide con Chelsea e Atalanta. L'attaccante argentino potrebbe essere impiegato uno spezzone nella sfida di Champions in programma martedì a Londra per mettere un po' di benzina in vista del big-match contro la Dea che dirà tanto sulle prospettive future della Juventus.