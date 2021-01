Juve, Dybala out per 20 giorni: lieve lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro

Andrea Pirlo non potrà contare su Paulo Dybala per le prossime tre settimane. E' questo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante argentino dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il Sassuolo. "Paulo Dybala è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg", si legge in un comunicato del club bianconero.

Getty Images