Juve, due tifosi trovano il portafoglio di Locatelli: lui li premia con una sua maglia

L'infortunio di Alex Sandro e la visita di Luciano Spalletti, ma oggi alla Continassa non sono loro gli unici protagonisti. Questa è infatti una giornata che non dimenticheranno facilmente Luisa Lozzi e Massimiliano Daviddi, una coppia di tifosi bianconeri di Grosseto in trasferta a Torino per seguire l’allenamento della Juventus aperto al pubblico che, come riporta Sky Sport, soggiornano al Jhotel e ieri vicino all’ingresso principale hanno trovato un portafoglio/porta tessere. “Senza aprirlo, senza guardare di chi fosse, abbiamo pensato subito di portarlo alla reception perché ipotizzavamo potesse trattarsi di un cliente” hanno raccontato, poi la sorpresa: era il portafoglio di Manuel Locatelli.