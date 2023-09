Juve, guaio Alex Sandro: infortunio alla coscia. Sospiro di sollievo per Rabiot

GLI INFORTUNI

Il brasiliano ha abbandonato il terreno di gioco zoppicando dopo la prima fase della partitella: presto gli esami. Solo una botta per l'ex Psg.

Allenamento tormenato quello andato in scena mercoledì per la Juventus in vista del match con il Sassuolo in programma sabato 23 settembre alle ore 18 al Mapei Stadium. Massimiliano Allegri ha dovuto far i conti con le conseguenze della seduta andata in scena alla Continassa e che ha visto Alex Sandro e Adrien Rabiot abbandonare il campo in anticipo. A preoccupare è soprattutto il brasiliano quando mancano pochi giorni alla sfida con i neroverdi di Dionisi, reduci dal pesante ko in rimonta al cospetto del Frosinone dell'ex Di Francesco.

Vedi anche Calcio Buffon: "Questa Juve è da scudetto. Dispiace per Bonucci e Pogba"

Sotto lo sguardo attento del commissario tecnico Luciano Spalletti e dei giornalisti, il tecnico livornese ha testato i suoi giocatori in una partitella che ha visto affrontarsi le due formazioni tipo con l'aggiunta di alcuni componenti della Primavera. Una sfida che ha lasciato l'amaro in bocca al tecnico bianconero, il quale ha dovuto far a meno dopo un tempo di Alex Sandro, uscito dal campo zoppicando vistosamente. Per lui il problema è alla coscia sinistra: nelle prossime ore l'ex Porto si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'esatta entità dell'infortunio.

Mattinata poco serena pure Rabiot, il quale ha avuto la peggio in un contrasto con Bremer: botta alla caviglia e addio al campo in anticipo per precauzione. Mossa azzeccata, visto che il francese ha accusato solo una botta. Nessuna preoccupazione quindi per lo staff della Vecchia Signora. Non si sono visti in campo Dusan Vlahovic Federico Chiesa, protagonisti di un allenamento personalizzato. Saranno però disponibili per il Sassuolo.