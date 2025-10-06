Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali U20: Usa avversaria dell'Italia agli ottavi

06 Ott 2025 - 08:28

Saranno gli Stati Uniti i prossimi avversari della Nazionale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata, vicecampione del mondo. Gli Azzurrini hanno chiuso il Gruppo D al secondo posto con 4 punti alle spalle dell'Argentina, prima a punteggio pieno, mentre gli statunitensi si sono classificati primi con 6 punti nel Gruppo E, a pari punti con il Sudafrica e la Francia ma con una migliore differenza reti nella classifica avulsa (+2). L'Italia affronterà gli Stati Uniti giovedì 9 ottobre (ore 16.30 locali/21.30 italiane, diretta su Rai Sport) allo stadio 'El Teniente' di Rancagua. La Nazionale Under 20 conta un unico precedente contro gli USA, sempre agli ottavi di finale del Mondiale. Era il 21 giugno 2005, quando all'Arké Stadion di Enschede - dal 2008 rinominato De Grolsch Veste -, davanti a 7.000 spettatori, gli Azzurrini del tecnico Paolo Berrettini si imposero per 3-1 in rimonta. L'Italia, dopo aver incassato l'1-0 firmato da Hunter Freeman al 44' su rigore, ribaltò il risultato grazie ai gol di Daniele Galloppa - attuale allenatore della Fiorentina Under 20 - al 54', Graziano Pellè al 62' e all'autorete di Sacha Kljestan al 75'.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

01:59
Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

00:49
Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

01:09
Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

01:11
Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

02:13
Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

02:09
Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

04:03
Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

01:52
Cambiaso: "Partita bloccata"

Cambiaso: "Partita bloccata"

02:29
MCH BORUSSIA D.-LIPSIA 1-1 BAYER LEV.-UNION BERLINO 2-0 MCH

Bundesliga: gli highlights delle big

01:51
MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

01:33
MCH EINTRACHT-BAYERN 0-3 MCH

Eintracht-Bayern 0-3: gli highlights

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

I più visti di Calcio

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:54
Controlli durante Napoli-Genoa, 6 persone denunciate
08:28
Mondiali U20: Usa avversaria dell'Italia agli ottavi
23:45
Milan, Gabbia: "Pulisic? Ci sta l'errore, resta fenomenale"
23:39
Milan, Maignan: "Siamo delusi, volevamo i tre punti"
23:28
Juve, Cambiaso: "Potevamo creare di più"