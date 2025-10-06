Mondiali U20: Usa avversaria dell'Italia agli ottavi

Saranno gli Stati Uniti i prossimi avversari della Nazionale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata, vicecampione del mondo. Gli Azzurrini hanno chiuso il Gruppo D al secondo posto con 4 punti alle spalle dell'Argentina, prima a punteggio pieno, mentre gli statunitensi si sono classificati primi con 6 punti nel Gruppo E, a pari punti con il Sudafrica e la Francia ma con una migliore differenza reti nella classifica avulsa (+2). L'Italia affronterà gli Stati Uniti giovedì 9 ottobre (ore 16.30 locali/21.30 italiane, diretta su Rai Sport) allo stadio 'El Teniente' di Rancagua. La Nazionale Under 20 conta un unico precedente contro gli USA, sempre agli ottavi di finale del Mondiale. Era il 21 giugno 2005, quando all'Arké Stadion di Enschede - dal 2008 rinominato De Grolsch Veste -, davanti a 7.000 spettatori, gli Azzurrini del tecnico Paolo Berrettini si imposero per 3-1 in rimonta. L'Italia, dopo aver incassato l'1-0 firmato da Hunter Freeman al 44' su rigore, ribaltò il risultato grazie ai gol di Daniele Galloppa - attuale allenatore della Fiorentina Under 20 - al 54', Graziano Pellè al 62' e all'autorete di Sacha Kljestan al 75'.