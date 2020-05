Juve, Douglas Costa: "Ho pensato di smettere a causa degli infortuni"

L'INTERVISTA

In un'intervista a 'The Player's Tribune', Douglas Costa ha rivelato di aver più volte pensato al ritiro a causa dei tanti infortuni patiti in carriera. "Ci sono dei momenti che penso: "Posso ancora giocare? Perché scendo in campo e mi faccio male di nuovo - ha spiegato -. Poi quando guardo la Tv capisco che questa è la mia passione e che posso giocare ancora ad alto livello.

Si mette a nudo l'attaccante della Juve in tre clip di una trentina di secondi, antipasto dell'intera intervista che sarà pubblicata nella giornata di martedì. "Scherzo con il mio compagno Alex Sandro che ho più risonanze che presenze. Quando devo farne un'altra... questi strani rumori. E' qualcosa di davvero pazzesco. La gente dice che Douglas ha il potenziale per essere uno dei migliori al mondo, ma gli infortuni lo frenano. Questa cosa mi dà fastidio. Ho il potenziale per essere un calciatore top, ma per colpa mia o no non posso essere nella migliore forma. Questa cosa è molto fastidiosa".

L'aiuto fondamentale del mental coach. "Ogni volta che mi faccio male mi chiedo: 'Cosa ho fatto di sbagliato?. Mi chiedo perché non riesco a giocare con continuità. E' una cosa che mi fa male. Quindi ho chiesto ogni tipo di aiuto. Non so se hai sentito parlare del mental coach. Non è uno psicologo, ma che ti mostra come fatti dell'infanzia possano ancora condizionarti oggi".

I dubbi e la consapevolezza che il calcio è la sua vita. "Ci sono dei momenti che penso: 'Posso ancora giocare? Perché scendo in campo e mi faccio male di nuovo'. Poi quando guardo la Tv capisco che questa è la mia passione e che posso giocare ancora ad alto livello. Questo è ciò che mi mantiene vivo, so che il calcio non è uno sforzo per me. Molte volte ci provi, ma poi ti arrendi. Non ha nulla a che fare con i soldi o con l'essere famoso. Il punto è fare ciò che ti piace e divertirti. Questo è il mio obiettivo".