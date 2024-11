Juve, difesa a pezzi: si ferma anche Cabal, si teme un lungo stop

Difesa a pezzi in casa Juve. Dopo Bremer, si ferma infatti anche Juan Cabal. Il colombiano si è infortunato al ginocchio sinistro durante un allenamento con la nazionale e per lui si teme un lungo stop. Già di rientro in Italia, il calciatore appena arriverà a Torino verrà sottoposto ad accertamenti al J-Medical per chiarire l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Una pessima notizia per Thiago Motta, che nelle prossime gare potrebbe dover fare a meno anche del jolly difensivo colombiano nelle rotazioni.