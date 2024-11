Giuntoli: "Skriniar? La Juve si guarda intorno, aspettiamo il momento giusto"

"Skriniar? In questo momento ci stiamo guardando intorno, il mercato di gennaio è particolare. Stiamo valutando diverse situazioni, ma aspettiamo il momento giusto perché i tempi sono prematuri". Così il cfo della Juventus, Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento benefico a Milano. "Non abbiamo ancora affondato con nessuno, ma deve essere un giocatore disponibile, pronto a mettersi in discussione in una squadra importante come la Juventus", ha aggiunto.