Juve, Cristiano Ronaldo sul green. In attesa del Napoli

Dopo aver festeggiato i tre punti conquistati dalla Juve nell'esordio di campionato a Parma, Cristiano Ronaldo si è rilassato sul green prima di tornare al lavoro con la squadra in vista del big match di sabato prossimo contro il Napoli. L'asso portoghese, in compagnia della fidanzata Georgina e dei quattro figli (come da foto postata su Instagram), ha trascorso la domenica di riposo giocando a golf al Royal Park i Roveri di Torino, circolo della famiglia Agnelli.