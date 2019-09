Juve, CR7: "Il gesto di Madrid? La gente è stupida e parla troppo"

LA FRECCIATA

Mercoledì al Wanda Metropolitano aveva mimato con la mano destra "Avete avuto paura, eh?", rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid, dopo essere andato vicino al gol che avrebbe regalato il gol della vittoria alla sua Juve. "La gente parla tanto. Non voglio tornarci, ma la gente è stupida e parla tanto", ha detto Cristiano Ronaldo dopo la vittoria dei bianconeri per 2-1 sul Verona tornando su quel gesto. CR7 e il gesto ai tifosi dell'Atletico: "Imparate"

"Dovete imparare", aveva aggiunto CR7 nella mixed zone del Wanda. "Assist, gol e rigore chiesto? L'arbitro non me l'ha dato ma l'importante era la vittoria - ha proseguito il campione portoghese tornando sulla partita appena vinta - Non era una partita semplice e la squadra era stanca, dopo la Champions siamo sempre stanchi. La Champions League è difficile, arrivavamo dalla partita contro l'Atletico, molto intensa. Oggi stavamo perdendo, poi abbiamo recuperato. Comunque era importante vincere".