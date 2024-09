Juve, contro il Napoli il tributo del popolo bianconero a Szczesny

JUVE

Nel pre-gara il club ha organizzato un giro di campo per applaudire e ringraziare l'ex portiere

Dall'Arsenal alla Juve, passando per la Roma: la carriera di Szczesny





























































Wojciech Szczesny ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il portiere polacco ha appeso i guanti al chiodo a soli 34 anni, dopo aver vestito le maglie dell'Arsenal, del Brentford, della Roma e della Juventus. Ha vinto: con i Gunners 2 Coppa d'Inghilterra e 1 Community Shield, con i bianconeri 3 campionati di Serie, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Ripercorriamo insieme la sua carriera

Dopo aver lasciato la Juve e il calcio, Wojciech Szczesny si prepara ad accogliere gli applausi e il tributo del popolo bianconero all'Allianz Stadium. Nel pre-gara del big match contro il Napoli il club ha organizzato infatti un emozionante giro di campo per riabbracciare, ringraziare l'ex portiere della Juve. Un omaggio chiesto a gran voce dai tifosi e recepito immediatamente dalla dirigenza visto lo spessore tecnico e umano del giocatore e il grande feeling con tutto l'ambiente. Un feeling nato sul campo, segnato da tante grandi parate e chiuso con grande classe e signorilità.

Dopo essere stato vicino a trasferirsi nella ricca Saudi Pro League e aver raggiunto un accordo con la Juve per la rescissione consensuale del contratto, Szczesny ha deciso infatti a sorpresa di appendete definitivamente i guanti al chiodo e di voltare pagina. Una scelta di vita, arrivata dopo tante battaglie sul campo giocate sempre in prima linea e col piglio del leader e del campione tra i pali. Qualità che il popolo bianconero gli ha sempre riconosciuto e che sabato sera ribadirà a suon di applausi, striscioni e cori. Il giusto modo per chiudere un grande rapporto. La Juve saluta e omaggia Tek.