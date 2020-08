Juve, compleanno sotto i ferri per De Ligt: operazione alla spalla a Roma

L'INTERVENTO

Matthijs De Ligt compie oggi 21 anni: un compleanno che il difensore olandese della Juve passerà "sotto i ferri" visto che in giornata (con tutta probabilità stamani) verrà operato alla spalla a Roma per risolvere il problema all'articolazione che lo ha tormentato nell'ultimo periodo di campionato, Il centrale bianconero è sbarcato nella Capitale ieri sera e con lui c'erano la fidanzata Annekee Molenaar e il dottor Luca Stefanini, medico del club bianconero: dopo l'intervento De Ligt dovrà seguire un protocollo riabilitativo di circa tre mesi. Il suo ritorno in campo è previsto dunque a novembre.

Un inconveniente per Pirlo che per tutta la fase di preparazione e il primo mese di campionato, forse qualcosa di più, non potrà contare sull'olandese. Il ritorno di Demiral è sicuramente una notizia confortante in questo senso, così come quello di Chiellini, reduci entrambi però da una stagione contrassegnata da un gravissimo infortunio al ginocchio. La certezza è in questo caso Bonucci, con Rugani che invece difficilmente verrà riconfermato: ecco perché, tra le tante esigenze, in casa Juve potrebbe affacciarsi anche quella di inseguire sul mercato un altro difensore centrale che numericamente possa dare margini di manovra a Pirlo.