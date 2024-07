Juve, comincia l'avventura di Thiago Motta: oggi lo sbarco a Torino

JUVENTUS

Il tecnico arriverà nel pomeriggio a Malpensa dal Portogallo, poi subito alla Continassa a prendere contatto con il centro sportivo bianconero

© Getty Images Dopo Paulo Fonseca, è il turno di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano della Juventus è pronto a sbarcare oggi pomeriggio a Milano, dove atterrerà con un volo proveniente dal Portogallo prima di trasferirsi a Torino per cominciare la sua nuova avventura in bianconero. Motta, che si è accorciato le vacanze di qualche giorno rispetto al ritiro previsto per il 10 luglio, come prima cosa visiterà la Continassa insieme al suo staff e domani mattina sosterrà le visite mediche al JMedical. A proposito dello staff, eccolo: Simon Colinet e Alexandre Hugeux sono i due vice (il primo segue la parte atletica, il secondo quella tattica), Flavio Francisco Garcia e Alessandro Colasante (match analyst), infine i due preparatori dei portieri Iago Lozano e Alfred Dossou Yovo.

Ma l'arrivo a Torino, dicevamo. Thiago Motta lavorerà subito per trasmettere mentalità e nuovo modo di giocare alla squadra. Con i nazionali impegnati tra Europeo e Copa America, per i primi giorni il gruppo sarà completato dai giovani. Il tutto mentre Giuntoli continua a muoversi sul mercato per garantire al nuovo tecnico una squadra in grado di lottare per lo scudetto: Douglas Luiz, eliminato con il suo Brasile, dovrebbe essere disponibile a breve. Di Gregorio anche, mentre Thuram è atteso dalle visite mediche a inizio settimana. Il prossimo obiettivo è Koopmeiners: l'idea è quella di chiudere l'affare al più presto, magari grazie alla cessione di Chiesa, sempre più vicino alla Roma.