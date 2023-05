Juve, stagione finita per Fagioli: clavicola rotta, serve l'intervento

JUVE

Il giocatore sabato verrà sottoposto a un'operazione, poi inizierà l'iter riabilitativo

© Getty Images Stagione finita per Nicolò Fagioli. Uscito dal campo in barella nel corso del match di Europa League contro il SIviglia, il centrocampista della Juve ha riportato la rottura della clavicola e dovrà essere sottoposto a un'operazione. "Nicolò Fagioli, in seguito all'infortunio rimediato ieri sera durante la gara Siviglia-Juventus, ha riportato la frattura della clavicola destra - si legge nel comunicato del club bianconero -. Questo pomeriggio verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali presso il J|Medical e nella giornata di domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico per poi iniziare l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività".

Al momento non è ancora chiaro quanto Fagioli dovrà rimanere fermo, ma si parla di uno stop di almeno due mesi. Per questo finale di stagione, dunque, Massimiliano Allegri non potrà contare sul giovane centrocampista che in quest'anno è riuscito a dimostrare le sue qualità scalando posizioni nelle gerarchie del tecnico in mediana e risultando anche decisivo con le sue giocate in alcuni match.