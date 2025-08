Cairo: "Non ho avuto offerte per il Torino"

Intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione di Baroni, Urbano Cairo, numero uno del Torino, ha risposto anche a chi gli chiedeva della cessione del club: "Tempo fa ho dato disponibilità, ma a oggi non ho avuto offerte per il Toro - le sue parole -. La mia intenzione è andare avanti con ancora più determinazione. Tra poco saranno vent'anni, ciò che conta è impegnarmi nel Toro e investendo per migliorare. Poi se qualcuno manifestasse un'intenzione seria va bene, ma c'è sempre da capire se sono persone affidabili".