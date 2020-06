Juve, clamoroso dalla Spagna: "Chelsea pronto a spendere 120 mln per Ronaldo"

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta Manolete, giornalista di AS, il Chelsea sarebbe pronto a mettere mano al portafogli per riportare CR7 in Premier League. Nel dettaglio, per strappare il fenomeno portoghese alla Juve i Blues avrebbero pronta una maxi offerta da 120 milioni. Cifra importante che potrebbe far vacillare i bianconeri, impegnati a far quadrare i conti dopo l'emergenza Coronavirus. Cedendo CR7, Paratici in un colpo solo incasserebbe infatti tanti soldi cash da reinvestire sul mercato, liberandosi anche di un ingaggio pesantissimo.