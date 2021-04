Juve, Chiesa salta il Parma: elongazione della coscia sinistra

JUVE

L'esterno era stato costretto a uscire anzitempo contro l'Atalanta

La Juve perde Federico Chiesa per la gara di mercoledì sera in campionato all'Allianz Stadium contro il Parma. L'esterno bianconero, costretto a lasciare la gara di Bergamo contro l'Atalanta dopo una decina di minuti della ripresa per un problema muscolare, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una "elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra". Niente lesione, dunque, ma il giocatore verrà valutato nei prossimi giorni.

Intanto la squadra è tornata in mattinata al lavoro al JTC. Seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri contro l'Atalanta, esercitazione sul possesso palla e partita per il resto del gruppo. Contro il Parma Pirlo dovrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo, che ha saltato la trasferta di Bergamo per un problema al flessore.