Juve, buone notizie dall'infermeria: recuperati Dybala, Mandzukic e Spinazzola

04/04/2019

A due giorni dalla sfida con il Milan che può valere la conquista matematica dell'ottavo scudetto di fila, l'infermeria juventina si svuota piano piano. Per la sfida contro i rossoneri Allegri potrà contare su Dybala, Mandzukic e Spinazzola, pienamente recuperati, mentre sono tornati in gruppo Douglas Costa, Khedira e Cuadrado, ormai prossimi al rientro. Ha lavorato a parte Ronaldo, che spera di recuperare per l'Ajax.