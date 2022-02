Juve, Allegri vola basso: "Scudetto discorso solo per Inter, Milan e Napoli"

QUI JUVE

"Vlahovic si esalta nella lotta, ma deve migliorare nella pulizia delle giocate. Sono contento della prova di Dybala e Morata"

Dopo la vittoria con l'Hellas, Massimiliano Allegri si gode il risultato e il quarto posto, ma vola basso. "E' stata una partita tosta perché il Verona corre molto e ci ha fatto dannare. I tre davanti han lavorato bene, hanno tanta qualità e abbiamo avuto molte occasioni - ha spiegato il tecnico della Juve a DAZN -. Ma dobbiamo essere calmi e sereni perché il cammino è ancora lungo". "Oggi era importante vincere per sfruttare l'entusiasmo dopo l'arrivo di Vlahovic e Zakaria e rubare punti all'Atalanta per la zona Champions - ha aggiunto -. L'obiettivo scudetto è un discorso che riguarda solo Inter, Milan e Napoli".

La gara l'hanno decisa le reti di Vlahovic e Zakaria, ma fondamentale è stato il lavoro di tutta la squadra, soprattutto di Morata e Dybala. "Io li farei giocare sempre tutti i giocatori di qualità, ma dipende dai momenti della stagione e dalle partite - ha spiegato Allegri -. Stasera c'era bisogno di tecnica perché il Verona ci aggrediva subito". "Morata e Dybala hanno fatto una grande partita offensiva e difensiva - ha aggiunto -. Hanno fatto due grandi assist e sono molto contento". "Anche Arthur ha giocato bene - ha proseguito il tecnico bianconero -. Ha giocato più in fase di contenimento che di organizzazione, ma lo ha fatto a due tocchi con maggiore velocità rispetto al solito".

"Bisogna fare un passo alla volta, domenica abbiamo lo scontro diretto con l'Atalanta e davanti stanno viaggiando - ha continuato Allegri tornando a parlare della lotta per lo scudetto -. Lo Scudetto riguarda quelle tre davanti, noi siamo ancora indietro. Ci mancano quei quattro punti per giocarci il titolo". "C'è ancora tanto da lavorare, giovedì c'è la Coppa Italia e poi andremo a Bergamo - ha aggiunto -. Noi dobbiamo fare la corsa sull’Atalanta che è la rivale diretta".

Poi qualche considerazione sulle prestazioni di Vlahovic e Zakaria. "Dusan non ha iniziato benissimo, ha sbagliato qualche stop. E' un giocatore che si esalta nella lotta, ma deve essere più bravo a smarcarsi anche sul destro e ne abbiamo già parlato tanto in settimana", ha spiegato Allegri. "Zakaria come Matuidi? Direi di no - ha proseguito il tecnico della Juve -. Matuidi era più aggressivo, lui arriva più come una pantera e mette le gambe ovunque perché è bravo nell'intercetto. Ha fatto bene l'interno e si è buttato bene negli spazi".

Infine sul ruolo di Cuadrado: "Bisogna essere bravi ad andare avanti in Champions e Coppa così c'è spazio per far giocare tutti. Cuadrado è straordinario e ha giocato tantissimo. E' normale che ci sono momenti in cui ha bisogno di recuperare, ma più mentalmente che fisicamente".