Juve, Allegri: "Troppo frenetici, ora testa alla finale di Coppa Italia"

Dopo il pareggio in extremis con la Salernitana, Massimiliano Allegri non fa drammi e continua a sottolineare l'obiettivo Champions ancora da raggiungere e a spostare l'attenzione sulla Coppa Italia. "E' stato un brutto primo tempo. In qualche situazione abbiamo sbagliato le scelte, ci siamo disuniti ed è calata la tensione - ha spiegato il tecnico della Juve analizzando la gara -. Abbiamo preso gol su una palla inattiva perché siamo stati disattenti. Nella ripresa c'è stata una bella reazione, ma dovevamo essere più precisi ed efficaci e non lo siamo stati". "Siamo stati troppo frenetici. E invece dovevamo essere solo veloci - ha aggiunto -. E' il quinto pareggio di fila e ora abbiamo tre giorni per preparare la finale con l'Atalanta. Per noi è importante mercoledì, poi abbiamo altre due gare per centrare la qualificazione in Champions".