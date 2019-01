Juve, Allegri: "Primo tempo brutto per colpa mia"

27/01/2019

Allegri analizza il brutto primo tempo. "Dovevamo allungarli di più dietro i loro quinti, non siamo mai andati in uno contro uno con i tre dietro. Dovevamo uscire alla loro ottima pressione, primo tempo malissimo nei passaggi, non ne facevamo tre di fila - ha spiegato -. A metà campo Emre ha sofferto la loro pressione, andavamo a sinistra ma a destra mancava qualcosa.... Ci siamo un po' riordinati e abbiamo finito meglio. Sapevamo dell'importanza di vincere visto il risultato di Napoli. Ho detto ai ragazzi che anche in caso di brutta prestazione c'era da stare in partita, perchè vincendo avremmo fatto un bel salto".



La Juve nella prima frazione non ha mai tirato e complessivamente ha creato pochissimo come non succedeva da anni. "Oggi la colpa è dei magazzinieri per le maglie... Non ci passavamo la palla... Scherzi a parte non ci passavamo la palla per niente. Avevamo iniziato meglio la ripresa, è arrivato l'autogol e abbiamo rischiato. Gli innesti di Cancelo e Bernardeschi ci hanno aiutato. Qui mai si è vinto facilmente, ricordo gli 1-0 con Khedira e Dybala".



Sulle condizioni di Bonucci. "La caviglia non è ben messa. C'è Caceres e De Sciglio all'occorrenza".



Situazione infortunati. "Pjanic è a disposizione, Mandzukic farà differenziato, Khedira ci sarà per sabato. Poi qualcuno si è già riposato oggi...".