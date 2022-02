Juve, Allegri perde Zakaria per 20 giorni: lesione all'adduttore sinistro

JUVE

L'esito degli accertamenti cui è stato sottoposto il centrocampista, costretto a uscire al 37' della gara di sabato contro l'Empoli. Niente Coppa per Dybala

Brutte notizie per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri. In mattinata Denis Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni: salterà dunque anche il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, in programma il 16 marzo. Il centrocampista svizzero era stato costretto ad abbandonare la sfida di sabato a Empoli al 37' del primo tempo. Al suo posto è entrato in campo Locatelli. Emergenza in mezzo per il tecnico bianconero, che ha a disposizione solo Locatelli, Rabiot e Arthur. Getty Images

Dybala dovrebbe saltare la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina al Franchi e tornare a disposizione per la gara di domenica in campionato contro lo Spezia. Intanto la squadra si è ritrovata questa mattina per continuare a preparare il primo atto del doppio confronto con i Viola, in programma mercoledì sera alle ore 21. Dopo una fase atletica e un'altra dedicata al torello di gruppo, si è dedicata a esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra in fase di pressing avversario, per concludere con la consueta partitella finale. Martedì alle 12 è in programma la conferenza stampa di Allegri, a seguire la squadra si allenerà, nel pomeriggio, e poi partirà per Firenze.