Juve, Allegri: "Era un mese che non vincevamo, ora profilo basso"

© Getty Images Dopo il 3-0 rifilato al Bologna, Allegri è soddisfatto ma vola basso. "E' stata una vittoria netta e importante - ha spiegato a DAZN il tecnico della Juve -. Mi sono piaciuti lo spirito e la compattezza del gruppo" "Non vincevamo da un mese e ora dobbiamo tenere un profilo basso perché siamo lontani in classifica e dobbiamo sistemare la Champions - ha aggiunto -. La classifica dice che abbiamo 13 punti e che dobbiamo fare una rincorsa importante. Ma possiamo avvicinarci un passettino alla volta".

Poi qualche parola sulla prova di Milik e sul recupero di alcuni giocatori. "Un impatto così era difficile immaginarselo - ha spiegato Allegri -. Milik è un giocatore che sa giocare molto bene a calcio, è intelligente, sa muoversi, sa smarcarsi, questo lo sapevamo. E soprattutto può giocare bene con Vlahovic". "I rientri di Rabiot e Locatelli sono molto importanti, come lo sarà quello di Di Maria, che speriamo di avere presto a disposizione - ha aggiunto -. Avere tanti giocatori da far girare è fondamentale". "Stasera comunque Locatelli finchè ha tenuto ha fatto molto bene, lui scherma molto bene davanti - ha proseguito -. Poi è entrato Paredes e lo ha fatto altrettanto bene". "Rabiot è un giocatore che ha motore, ha un motore diverso, stasera è andato al tiro 2-3 volte, ha giocato anche più palle verticali - ha continuato Max -. Credo che Adrien sia in un buon momento già da un anno a questa parte, e quest'anno credo che potrà fare ancora meglio perché comunque ha l'età giusta ed è maturo per fare una grande stagione".

"Anche gli altri hanno fatto bene stasera. Bonucci ha fatto bene e anche Bremer e Danilo - ha aggiunto Allegri analizzando ancora le prestazioni dei singoli -. E' stata una partita solida, avevo chiesto ai ragazzi di non strafare, perché in questo momento la voglia di fare, di dimostrare, di uccidere la partita subito poteva essere rischiosa dopo un mese senza vittorie". "Siamo tornati negli spogliatoi e quasi non ci credevamo neanche e questo fa solo che bene - ha continuato -. Abbiamo avuto pazienza, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo un altro paio di situazioni favorevoli, ma c'è ancora tanto da migliorare, soprattutto quando troveremo una condizione migliore con i rientranti e saremo al completo".

Chiusura sulla situazione in classifica. "Bisogna fare un passettino alla volta e se saremo bravi sicuramente ci avvicineremo, come ci siamo avvicinati l'anno scorso ci avvicineremo quest'anno - ha concluso Allegri -. Però non possiamo fare tutto e subito, intanto abbiamo la Champions e bisogna cercare di ritornare in corsa, contro una squadra che non è assolutamente facile da battere".