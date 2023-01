Juve, Allegri: "Difficile il quarto posto, avanti un passo alla volta"

QUI JUVE

© Getty Images Dopo il pirotecnico pareggio con l'Atalanta, Massimiliano Allegri fa un bilancio della prima parte della stagione e indica la via da seguire dopo la penalizzazione per il caso plusvalenze. "Togliendo l'errore Var con la Salernitana e il -15, oggi avremmo 40 punti - ha spiegato il tecnico della Juve a DAZN a fine partita -. A parte il Napoli, saremmo davanti a tutte le altre". "Stasera abbiamo fatto una bella gara dopo due giorni con tanta pressione davanti a un'Atalanta importante e fisica. I ragazzi hanno dimostrato responsabilità, serietà e soprattutto voglia di continuare quello che abbiamo intrapreso a inizio anno - ha aggiunto -. Psicologicamente era difficile giocare dopo la penalizzazione, perché ti han tolto tutto quello che hai fatto". "Non dobbiamo farci distrarre dalle cose esterne. Dobbiamo continuare come stiamo facendo", ha proseguito.

"La partita si era complicata perché abbiamo commesso degli errori sui tre gol, dopo abbiamo avuto una grande occasione con Miretti non sfruttata. Nelle ultime 10 partite abbiamo vinto 8 volte, pareggiato una e perso una. Dobbiamo solo continuare a lavorare - ha aggiunto Allegri -. Ora ci sarà l'Europa League, la Coppa Italia e quindi questo è il nostro lavoro. Non dobbiamo assolutamente farci distrarre dalle cose esterne". "C'è da fare solo i complimenti ai ragazzi e ringraziarli per quello che hanno fatto perché mi metto anche nei loro panni, era un aspetto più psicologico, vedersi secondi in classifica, terzi, e poi ritrovarsi al decimo posto, psicologicamente è come se ti togliessero quello che hai fatto, quindi non era facile - ha continuato ribadendo il concetto -. C'è solo da ringraziare loro come tutto lo staff che ha lavorato in questi due giorni intorno ai ragazzi. Noi dobbiamo solo continuare con grande orgoglio".

"Sono contento per la reazione, ma siamo stati penalizzati dagli errori - ha proseguito tornando ad analizzare la gara con l'Atalanta -. Siamo stati bravi a restare in partita, facendo una gara fisica. Siamo stati ordinati e abbiamo sfruttato l'occasione di Danilo, che sta facendo un campionato straordinario e ha rimediato con la punizione all'errore sul secondo gol". "Miretti è giovane ed è bravo, ma deve migliorare quando ha le occasioni. Deve stare sereno. Anche Fagioli ha fatto una grande gara. Bremer è tornato a fare una prestazione straordinaria dopo che non era quasi sceso in campo con Cremonese e Napoli...", ha aggiunto.

Infine qualche considerazione sull'obiettivo Champions. "A 71 credo che si possa arrivare in Champions. E' difficile, ma dobbiamo lavorare serenamente. Dobbiamo recuperare un po' di giocatori, poi abbiamo il Monza. Dobbiamo fare un passo alla volta - ha concluso Allegri -. Ora è impossibile pensare a dove possiamo arrivare in campionato".