Juve, Allegri con la tentazione Pogba titolare per blindare la zona Champions

VERSO JUVENTUS-CREMONESE

Il tecnico bianconero farà turnover in vista dell'Europa League, ma non vuole cali di tensione contro la Cremonese

© Getty Images Il pareggio della Lazio e le sconfitte di Milan e Atalanta rappresentano per la Juventus la ghiotta occasione per blindare la zona Champions League. Contro la Cremonese, Massimiliano Allegri non vuole cali di tensione e cerca una vittoria fondamentale e convincente per arrivare al massimo alla sfida di Europa League contro il Siviglia. Le rotazioni proseguiranno anche stasera e il tecnico bianconero è tentato dal lanciare dal primo minuto per la prima volta in stagione Paul Pogba, che ha dato segnali confortanti negli spezzoni contro l'Atalanta e gli spagnoli all'andata. Il Polpo non parte titolare da oltre un anno (16 aprile 2022, Manchester United-Norwich 3-2) e per ovvie ragioni non è ancora al top della forma.

All'Allianz Stadium arriva una Cremonese affamata di punti salvezza, la classica gara trappola come l'ha presentata Allegri alla vigilia. La Juve da un lato sa che con una vittoria ipotecherebbe uno dei primi quattro posti, ma dall'altro non può non pensare al ritorno del Sanchez Pizjuan. E quindi largo a un turnover ragionato, che permetta allo stesso tempo di schierare una squadra competitiva e far riposare alcuni big in vista dell'Europa League. In porta tocca a Perin, mentre in difesa ritorna Bremer che deve mettere minuti dopo il recente problemino muscolare. La regia sarà affidata a Paredes, mentre sulla destra Barbieri farà rifiatare Cuadrado. La coppia d'attacco è Milik-Chiesa, con l'azzurro in vantaggio nel ballottaggio con Kean.