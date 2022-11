Juve, Allegri: "Alex Sandro non merita la multa ma un premio"

Juve, con l'Hellas la 5a vittoria di fila



































Massimiliano Allegri analizza la vittoria contro il Verona, la quinta di fila. "Sicuramente non è stata una bella partita dal punto di vista tecnico ma sapevamo che quando giochi contro queste squadre che giocano a tutto campo, c'è stato il merito dei ragazzi che hanno capito e interpretato la partita - ha spiegato il tecnico della Juventus a fine gara -. Poi è vero che potevamo fare meglio in alcuni occasioni ma già il fatto di capire come andava giocata la gara è importante per la squadra. Siamo arrivati dopo un periodo importante di fatica e i cambi ci hanno dato una mano ma ai ragazzi posso fare solo i complimenti perché questa gara andava fatta stasera". Su Alex Sandro espulso: "Paredes doveva fare fallo e i due difensori dovevano accorciare. Per fortuna che ha fatto Alex Sandro, che non merita la multa ma un premio. Mi sarebbe dispiaciuto pareggiare, il più vicino deve far fallo, contro il Benfica abbiamo riaperto la partita per una stessa situazione".