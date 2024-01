Juve, Allegri nella storia: è a 300 vittorie in Serie A e sale sul podio dei migliori di sempre

Di corto muso o di goleada, soffrendo o convincendo, Max Allegri ha fatto 300 . Quella della sua Juve contro il Lecce non è stata solo la vittoria che ha permesso ai bianconeri di volare momentaneamente in testa alla classifica ma anche quella che ha consentito al tecnico livornese di entrare nella storia. Sono infatti trecento i successi di Allegri in Serie A. E solo altri due allenatori, nel corso del nostro campionato, hanno fatto meglio.

Trapattoni nel mirino

Max Allegri sale dunque direttamente sul podio. Oltre quota 300 solo altri due allenatori, al momento, vantano più vittorie in Serie A: Nereo Rocco (che in carriera ne ottenne 302) e Giovanni Trapattoni, arrivato a 352. Facile immaginare come il secondo posto di questa speciale classifica sia facilmente raggiungibile dal tecnico livornese già nel corso di questa stagione, ma anche il primato del Trap è un obiettivo "alla portata" della carriera di Allegri, che ha fatto cifra tonda anche in bianconero: quella di Lecce, infatti, è stata la vittoria numero 200 sulla panchina della Juve (e anche in questo caso insegue Trapattoni, che in bianconero ne ha vinte 213). Gli altri 100 successi Allegri li ha ottenuti alla guida di Cagliari e Milan.