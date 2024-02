Juve al lavoro alla Continassa: Kean migliora, ma niente Napoli

JUVE

McKennie e Rabiot a parte insieme a Danilo, Perin e De Sciglio: per la mediana si scaldano Miretti e Alcaraz

© Getty Images Dopo la vittoria in extremis col Frosinone, la Juve è tornata ad allenarsi alla Continassa. Per Massimiliano Allegri le buone notizie dall'infermeria per ora arrivano solo da Moise Kean. L'attaccante sta migliorando, ha svolto buona parte dell'allenamento con il resto della squadra, ma difficilmente sarà disponibile già per il big match contro il Napoli in programma domenica sera. Più probabile un suo rientro tra i convocati per la sfida contro l'Atalanta prevista per il 10 marzo.

Discorso diverso invece per Weston McKennie e Adrien Rabiot, entrambi usciti malconci dall'ultima partita di campionato contro Soulé & compagni. Alle prese rispettivamente con una lussazioni alla spalla e una lussazione all'alluce del piede destro, l'americano e il francese sono scesi in campo alla Continassa, ma hanno svolto solo un lavoro personalizzato a parte insieme a Danilo, Perin, De Sciglio.

Per i due centrocampisti bianconeri si parla di uno stop di almeno due settimane. Il che, tradotto, vuol dire sicuramente niente Napoli e Atalanta e un centrocampo tutto da ridisegnare per Allegri in vista dei due scontri diretti per la lotta Champions con Miretti e Alcaraz in pole per sostituirli.