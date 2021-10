Juve: 2-1 nel test contro l'Alessandria, buone indicazioni da Arthur e Kaio Jorge

JUVE

I due brasiliani sono rimasti in campo un'ora mettendo importanti minuti nelle gambe

Successo per 2-1 della Juve sull'Alessandria nell'amichevole disputata in mattinata alla Continassa. Tanti assenti nella formazione di Allegri, che ha schierato ragazzi dell'Under 23 e della Primavera. Nel primo tempo sblocca il risultato il giovane classe 2004 Maressa, con un tiro di prima da fuori area al 39' su assist di Soulè. Nella ripresa i 'grigi' trovano il pareggio al 45' con Corazza ma in pieno recupero Chibozo, punta del 2003 entrata nella ripresa, regala la vittoria ai bianconeri con una bella azione personale conclusa con un colpo sotto a scavalcare il portiere.

Un test utile per Allegri per testare le condizioni di Arthur e Kaio Jorge, rientrati da poco dai rispettivi infortuni, schierati dall'inizio: un'ora a testa per i due brasiliani, che hanno messo minuti importanti nelle gambe. L'attaccante è anche andato vicino al gol nei primi minuti di gioco. Sul campo adiacente Alvaro Morata ha proseguito nel lavoro personalizzato per recuperare dalla lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata contro la Sampdoria.