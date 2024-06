 Huijsen, Kean e McKennie in partenza: il mercato bianconero in uscita

MANOVRE BIANCONERE

Il ds Giuntoli si sta muovendo per piazzare colpi importanti e alleggerire la squadra di ingaggi pesanti, che possano però portare introiti

La Juve di Thiago Motta prende forma e si riscalda il mercato bianconero. Dopo l'arrivo dall'Aston Villa di Douglas Luiz, che ieri ha sostenuto le visite mediche in Brasile manca solo firma e ufficialità, Giuntoli continua a lavorare per altri colpi: prossimo obiettivo Khephren Thuram, il francese avrebbe già dato il via libera al trasferimento e nelle prossime ore potrebbe essere raggiunto l'accordo definitivo con il Nizza, ma non solo. Per continuare ad agire sul mercato, però, è necessario vendere. Huijsen, McKennie e Kean sono i primi tre colpi in uscita da piazzare.

Nella lista dei partenti c'è Dean Huijsen. Il difensore olandese ha già trascorso la parte finale della stagione in prestito alla Roma e ora ha le valigie in mano. La prossima destinazione non è ancora certa, ma è stato confermato un interesse dalla Francia. Il Psg, infatti, l'ha messo nel mirino, l’Equipe ha riferito che i parigini sarebbero molto colpiti dal potenziale del giovane calciatore. Secondo il quotidiano francese l'idea del club sarebbe quella di presentare un'offerta di circa 20 milioni per portarlo in Ligue 1. I bianconeri, però, contano di ricavare circa 30 milioni dalla sua cessione. Una distanza non incolmabile ma Huijsen non rappresenta una priorità per i parigini, che potrebbero passare oltre. Inoltre non sono gli unici interessati, il centrale piace anche in Premier e in Bundesliga: Borussia Dortmund, Stoccarda e Newcastle sulle sue tracce.

Anche Weston McKennie è in partenza. Al bianconero rimane un altro anno di contratto con la Juve, che però avrebbe già fatto capire di non volerlo rinnovare. Il centrocampista statunitense non rientra nei piani del nuovo tecnico bianconero, nonostante l'ottima stagione giocata dopo la sfiducia iniziale e le prospettive di non far parte del progetto già dal ritiro dell'anno scorso. Dopo il no all'Aston Villa (nella trattativa per Douglas Luiz) adesso si apre un'altra pista all'estero per il texano: Mourinho lo vorrebbe alla sua corte. Ci sarebbe, dunque, un forte interesse del Fenerbahce. Il club turco si starebbe muovendo per McKennie, e sarebbero già partiti i primi contatti con Giuntoli per discutere di un possibile trasferimento. Secondo il sito turco “Faul.com“, infatti, il ds Mario Branco avrebbe infatti contattato l’agente del centrocampista per sondare il terreno dopo aver avuto il benestare all'operazione dallo Special One. Per il giocatore statunitense il club bianconero chiede almeno 15 milioni.

Altro grande nome in uscita è quello di Moise Kean. L'attaccante bianconero dovrebbe ripartire dalla Fiorentina. La società di Commisso ha limato i dettagli con la dirigenza bianconera trovando l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo per 13 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Il centravanti firmerà un contratto fino al 2028 con la viola, voluto fortemente dal nuovo allenatore Raffaele Palladino che già lo scorso anno provò a portarlo al Monza in prestito. Discorso a parte quello su Soulè. Il giocatore argentino piace molto a Thiago Motta, che ha ribadito a Cristiano Giuntoli la sua volontà di tenerlo e provare a valorizzarlo nella prossima stagione ma, c'è un ma. Nonostante la richiesta del nuovo tecnico la partenza del giocatore in prestito al Frosinone, che ora rientrerà alla base, potrebbe portare un bel gruzzoletto nelle casse bianconere. La Juve, infatti, non è disposta a cederlo al di sotto dei 40 milioni ma se dovesse arrivare un'offerta di questo tipo sarebbe pronta a sacrificarlo. Su di lui West Ham, Napoli, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen pronte a trattare con i bianconeri.