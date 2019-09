Higuain: "Volevo solo la Juve. Ho scelto il 21 per mia figlia"

L'INTERVISTA

A lungo corteggiato dalla Roma in estate, Gonzalo Higuain ha scelto di rimanere alla Juve e si è guadagnato in poco tempo la fiducia di Sarri. "A me sinceramente quando sono tornato nessuno mi ha detto nulla - ha spiegato a Sky Sport - Dal primo giorno io volevo restare alla Juventus e sinceramente oggi sono molto contento di essere qui". Sul numero 21: "L'ho scelto io, è il giorno in cui è nata mia figlia". In bianconero ha ritrovato Ronaldo: "Ora è un giocatore più completo e affamato di record".

Quella passata è stata probabilmente la stagione più difficile della sua carriera, cominciata nel Milan e chiusa al Chelsea, ma il Pipita guarda avanti. "Io ogni anno devo riconquistare perché ogni anno inizia una nuova stagione e quello che è successo prima resta nel passato e si deve affrontare il presente e il futuro - ha aggiunto -. Ogni anno per me è molto importante perché siamo in una grande squadra e dobbiamo lottare per tutto e sinceramente sì l'anno scorso non è stato facile, ma ho vinto l'Europa League e sono riuscito ad andare in doppia cifra. Però è vero che a livello personale è stato un anno complicato. Però adesso inizia un altro anno, ho grandi motivazioni e voglio aiutare la squadra a fare il massimo per vincere qualcosa".

In gol contro il Napoli (" la vittoria è arrivata per un colpo di sfortuna loro, ma portando a casa i tre punti la vittoria ce la siamo goduta di più"), sabato c'è la Fiorentina, la prima squadra a cui ha segnato con la maglia bianconera. "Quella partita è stata emozionante: ero partito dalla panchina e ho fatto il gol della vittoria, quindi è una grande emozione ricordare quella partita che è stata la mia partita d'esordio con la Juventus. Mi aspetto una partita durissima, sempre quando si va al Franchi si soffre. È una squadra forte ma noi dobbiamo fare la Juventus e provare a portare a casa i tre punti che sarebbe importante per continuare sulla strada delle vittorie".

