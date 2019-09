Juventus, Higuain rinato: "Avevo l'idea fissa di rimanere"

La prima metafora che è venuta in mente a Gonzalo Higuain dopo Juventus-Napoli è stata quella della montagna russa. Forse perché è quella che più si accosta alla sua carriera e soprattutto alle sue ultime stagioni: l'uomo dei record, dei 36 gol in una sola stagione, dei rigori sbagliati, delle finali perse e dell'occasione fallita contro la Germania. L'uomo che al Real "era solo la riserva di Benzema", l'uomo che Napoli ha amato e poi odiato, l'uomo che "alla Juve è costato 90 milioni, ma in Champions non ha fatto la differenza", l'uomo che in Champions, appunto, non segna mai, o segna troppo poco. l'uomo che al Milan doveva spaccare e invece è scappato dopo sei mesi, l'uomo che al Chelsea, con Maurizio Sarri, doveva ritrovarsi perché lì c'era il suo mentore e invece è finito spesso in panchina, vincendo un'Europa League praticamente senza mai giocare, o quasi.