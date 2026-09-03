Giraudo scommette su Spalletti: "Ci sono ingredienti per una Juve vincente, proprietà solida"

Giraudo torna poi su Calciopoli: "Con Gianni e Umberto Agnelli Calciopoli sarebbe mai esplosa? Non sarebbe successo nulla di quello che è successo". A livello sportivo però Giraudo è stato radiato a vita. "Ci hanno seguiti, intercettati e spiati privatamente. Non si sarebbero mai permessi nemmeno di immaginare certe cose con Gianni e Umberto Agnelli. Sarebbe prevalso il codice di rispetto che vigeva nel capitalismo italiano", ha spiegato. Il comportamento della società? "Mi ha sempre lasciato perplesso. Ha chiesto il patteggiamento nel processo sui bilanci e i suoi dirigenti sono stati assolti. Ha accettato la serie B, senza neanche aver letto le intercettazioni. L'errore di valutazione fu enorme".