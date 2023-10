Juve, Giannichedda: "Lo scudetto del 2006 era nostro, avrei fatto l'ultimo ricorso"

© Getty Images

Giuliano Giannichedda è tornato a parlare di Calciopoli, criticando la decisione della Juve di rinunciare al ricorso al Consiglio di Stato sul risarcimento danni per l'assegnazione dello scudetto 2005-2006 all'Inter. "Quello è un titolo vinto. Se andiamo a leggere i nomi era una Juve troppo forte per non vincere - ha detto l'ex centrocampista bianconero a 'Radio Bianconera' -. Visto che era l'ultimo ricorso, io l'avrei fatto". "Siamo andati in B altrimenti avremmo fatto grandi cose anche in Europa, era una Juve fantastica", ha proseguito Giannichedda rivendicando il titolo assegnato d'ufficio ai nerazzurri dopo l'inchiesta.